Freiburg steht nach 5:0 gegen Piräus in K-O-Runde der Europa League

Freiburg: Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht in der K-O-Runde der Europa-League. Die Breisgauer schlugen den griechischen Vertreter Olympiakos Piräus am Abend klar mit 5:0. Dabei gelang dem Freiburger Stürmer Michael Gregoritsch in der ersten Halbzeit ein Hattrick. Damit sind die Breisgauer schon vor dem letzten Gruppenspiel nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 21:00 Uhr