Freiburg schlägt Union Berlin und überwintert auf zweitem Tabellenplatz

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 19:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Der SC Freiburg überwintert in der Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Im Spitzenspiel besiegten die Breisgauer am Abend Union Berlin mit 4:1. Die Berliner liegen damit vor der WM-Pause nur noch auf Platz fünf. Zuvor hatten sich Mainz und Frankfurt 1:1 getrennt. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg mit 2:1 gegen Paderborn gewonnen. Die Spielvereinigung Greuther Fürth holte bei Tabellenführer Darmstadt ein 1:1. Außerdem gewann Bielefeld 3:1 gegen Magdeburg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 19:30 Uhr