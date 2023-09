Freiburg schlägt Piräus in der Fußball-Europa League

Zum Fußball: In den europäischen Wettbewerben haben am Abend alle drei deutschen Vereine Siege gefeiert. In der Europa League gewann der SC Freiburg mit 3:2 gegen Olympiakos Piräus. Bayer Leverkusen schlug den schwedischen Meister BK Häcken mit 4:0, und in der Conference-League gewann Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen mit 2:1.

