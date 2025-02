Freiburg nimmt nach 5:0-Sieg gegen Bremen Championsleague-Plätze ins Visier

Breda: Die deutschen Fußballerinnen haben einen Prestigesieg zum Start ins EM-Jahr verpasst. Beim Nations-League-Auftakt in Breda kam das DFB-Team nicht über ein 2:2 gegen die Niederlande hinaus. In der Bundesliga nimmt Freiburg die Champions-League-Plätze ins Visier. Nach einem 5:0-Sieg gegen Bremen schoben sich die Freiburger in der Tabelle auf Rang vier vor. In der 2. Liga trennten sich Nürnberg und Hertha 0:0, der HSV gewann gegen Kaiserslautern mit 3:0.

