Freiburg gewinnt in Fußball-Europa-League, München verliert bei Eishockey-Auftakt

15.09.2022 22:15 Uhr

Zum Sport: In der Fußball-Europa League hat der SC Freiburg einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. Der Fußball-Bundesligist gewann bei Olympiakos Piräus 3:0 und ist damit Tabellenführer in seiner Gruppe. - Am ersten Spieltag der neuen DEL-Eishockey-Saison hat der EHC München eine Niederlage kassiert. Bei den Kölner Haien verlor der Vize-Meister am Abend 3:6.

