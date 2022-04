Freiburg erreicht das Finale des DFB-Pokals

Johnson droht in Lockdown-Affäre Untersuchungsausschuss

London: Dem britischen Premier Johnson droht ein Untersuchungsausschuss wegen der Affäre um verbotene Lockdown-Partys am Regierungssitz. Parlamentspräsident Hoyle gab einem Antrag der Opposition statt, wonach die Abgeordneten übermorgen darüber abstimmen sollen, ob die Äußerungen Johnsons in der Angelegenheit auf ihren Wahrheitsgehalt untersucht werden. Eine absichtliche Täuschung des Parlaments gilt in Großbritannien bisher als klarer Rücktrittsgrund. Johnson hatte in der vergangenen Woche wegen seiner Teilnahme an einer unerlaubten Feier einen Strafbefehl bekommen und sich heute in einem Statement vor dem Parlament reumütig gezeigt. Allerdings betonte er erneut, er habe nicht geahnt, dass es sich bei der betreffenden Versammlung an seinem Geburtstag um eine Party gehandelt habe, mit der gegen die Corona-Auflagen verstoßen wurde.

