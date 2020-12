Freiburg besiegt Hertha 4:1

Das Wetter in Bayern: Am Abend viele Wolken und vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt, in Unterfranken vereinzelt Regen. In der Nacht von Westen her gebietsweise etwas Schneeregen oder Regen, örtlich auch gefrierender Regen mit Glatteis, Tiefstwerte zwischen Plus vier und Minus zwei Grad. Morgen überwiegend bewölkt, in Alpennähe sonnig; spätnachmittags und abends im westlichen Franken Regen, 3 bis 8 Grad. Dienstag und Mittwoch windig und zeitweise Regen, vor allem in Nord- und Ostbayern, 2 bis 14 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 17:00 Uhr