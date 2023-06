Frei spricht sich gegen Ausnahmen bei Reform des EU-Asylrechts aus

Meldungsarchiv - 04.06.2023 12:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Union hat sich dagegen ausgesprochen, bei der Reform des EU-Asylrechts Familien mit Kindern aus dem Grenzverfahren auszunehmen. Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sprach von einem Aufweichen der Vorschläge. Auf die Bedürfnisse von Familien und Minderjährigen könne in den Verfahren selbst Rücksicht genommen werden, sagte Frei dem Tagesspiegel. Bundesinnenministerin Faeser setzt sich für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen ein. Davon sollen aber Kinder und Jugendliche sowie Familien mit Kindern nicht betroffen sein. Mit ihren EU-Kollegen berät sie darüber am Donnerstag

