Frei erwartet Einschnitte bei Gesundheit, Pflege und Rente

Berlin: Unions-Parlamentsgeschäftsführer Frei hält Einschnitte im Sozialsystem in den kommenden Jahren für wahrscheinlich. Der CDU-Politiker sagte, in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Rente werde man auch unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Dabei rechnet er mit einer Umschichtung öffentlicher Ausgaben. Wenn man mehr Geld für Verteidigung aufwende, gehe das zwangsläufig auf Kosten anderer Bereiche. Diese Botschaft müsse man offen aussprechen, so Frei und wörtlich: "Wir sollten den Menschen nicht Sand in die Augen streuen", der mündige Bürger sei der Maßstab. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag für den Gesundheits- und Pflegebereich tiefgreifende strukturelle Reformen angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2025 17:00 Uhr