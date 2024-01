Frederik X. ist neues Staatsoberhaupt von Dänemark

Kopenhagen: Neuer König von Dänemark ist Frederik X. Der bisherige Kronprinz bekam am Nachmittag den Thron von seiner Mutter Margrethe übertragen, die mehr als ein halbes Jahrhundert lang an der Spitze Dänemarks stand. Ministerpräsidentin Frederiksen proklamierte vom Balkon von Schloss Christiansborg in Kopenhagen das neue Staatsoberhaupt mit den Worten "Lang lebe Ihre Majestät, König Frederik X.". Dieser war sichtlich ergriffen und hatte Tränen in den Augen. In seiner ersten Rede als König würdigte Frederik seine Mutter als außergewöhnliche Regentin. Seiner neuen Aufgabe habe er sich sein gesamtes Leben lang angenähert, so der 55-Jährige. Die Verantwortung übernehme er mit Respekt, Stolz und großer Freude. Außerdem versprach er den Dänen, ein - so wörtlich - "vereinender Monarch von morgen" zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2024 19:00 Uhr