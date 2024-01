Frederik der Zehnte ist neuer König von Dänemark

Kopenhagen: Der Thronwechsel in Dänemark ist vollzogen. Ministerpräsidentin Frederiksen hat am Nachmittag vom Balkon des Regierungs- und Parlamentssitzes Schloss Christiansborg den bisherigen Kronprinzen Frederik zum neuen König ausgerufen. Der 55jährige wird künftig als Frederik der Zehnte seinen repräsentativen Pflichten nachkommen. Zuvor hatte die 83-jährige bisherige Königin Margrethe die Zweite ihre Abdankung unterzeichnet, genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung. Nach dem Tod der britischen Königin Elisabeth der Zweiten war sie die dienstälteste Monarchin in Europa.

