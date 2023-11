Frauenrat zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen: Gefahr zu Hause am größten

Berlin: Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat der Deutsche Frauenrat auf die Gefahr für die Betroffenen im eigenen Zuhause hingewiesen. Nicht im nächtlichen Park oder in der dunklen Unterführung seien Frauen am meisten gefährdet, sondern im eigenen Wohnzimmer, sagte die Gewaltschutzexpertin des Dachverbands, Sylvia Haller, den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Bundesfrauenministerin Paus warb für ihr geplantes Gewalthilfegesetz und bezeichnete es als sicherheitspolitische Aufgabe, Frauen, die Gewaltopfer sind, eine Schutzinfrastruktur bereitzuhalten. Das wolle sie mit dem Gesetz verbessern, mit dem noch in dieser Legislatur ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt eingeführt werden soll.

