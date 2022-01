Frauenleiche in einer Tonne in Haar bei München entdeckt

Weltweit werden weiter Feuchtgebiete zerstört

Greifswald: In den vergangenen 50 Jahren sind nach Angaben von Experten weltweit 35 Prozent der Feuchtgebiete zerstört worden. Zerstörungsfaktoren sind vor allem Verschmutzung, intensive Landwirtschaft sowie Überfischung. Feuchtgebiete wie Moore und Mangroven verschwinden dreimal schneller als Wälder, so das Greifswald Moor Centrum anlässlich des Welttages der Feuchtgebiete am 2. Februar. Nasse Moore seien Klimaschützer, weil sie in ihren Torfen Kohlenstoff binden, hieß es. Dringe bei der Entwässerung Sauerstoff in den Torf ein, werde der Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre freigesetzt, was eine enorme Belastung für die Klimaziele bedeute, so das Greifswald Moor Centrum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 14:00 Uhr