Frauenärzte rufen Schwangere zur Grippeschutz-Impfung auf

Berlin: Die Frauenärzte raten Schwangeren in diesem Herbst zu einer Impfung gegen Grippe. Verbandschefin Hösemann sagte, heuer sei wieder mit mehr Erkrankten zu rechnen, weil die Grippewelle in der letzten Saison ausfiel. Laut Hösemann muss das Immunsystem erst wieder trainiert werden. Die Medizinerin verwies darauf, das zudem bei 2-G oder 3G-Regelungen die Maskenpflicht wegfalle, so dass Tröpfen-Infektionen wieder mehr vorkommen werden. Die Frauenärztin riet Schwangeren, zu überlegen, ob sie zum eigenen Schutz unabhängig von geltenden Vorgaben einen Mund-Nase-Schutz tragen möchten. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist derweil erneut gestiegen und liegt nun bei 74,4. Laut RKI wurden binnen eines Tages 4.056 positive Tests registriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 08:00 Uhr