Frauen verdienen weiter weniger als Männer

Wiesbaden: Frauen hatten im vergangenen Jahr einen deutlich geringeren Stundenlohn als Männer. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes betrug der sogenannte "Gender-Pay-Gap" 2023 im Schnitt 18 Prozent - Frauen erhielten demnach einen Bruttostundenverdienst von durchschnittlich 20 Euro 84 - Männer hingegen von 25 Euro 30. Ein wichtiger Grund für die Verdienstlücke ist demnach, dass Frauen häufiger als Männer in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird.//stop// Außerdem sind sie häufiger in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt als Männer, was ebenfalls mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 14:00 Uhr