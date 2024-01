Frauen verdienen weiter weniger als Männer

Wiesbaden: Frauen hatten im vergangenen Jahr einen deutlich geringeren Stundenlohn als Männer. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes betrug der sogenannte "Gender-Pay-Gap" 2023 im Schnitt 18 Prozent - Frauen erhielten demnach einen Bruttostundenverdienst von durchschnittlich 20 Euro 84 - Männer hingegen von 25 Euro 30. Ein wichtiger Grund für die Verdienstlücke ist demnach, dass Frauen häufiger als Männer in Branchen, Berufen und Anforderungsniveaus arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird. Außerdem sind sie häufiger in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt als Männer, was ebenfalls mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten einhergeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 10:00 Uhr