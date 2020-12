Frauen verdienen pro Stunde 19 Prozent weniger als Männer

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Frauen haben im vergangen Jahr in Deutschland pro Arbeitsstunde im Schnitt 19 Prozent weniger verdient als Männer. Laut dem Statistischen Bundesamt fiel der Verdienstunterschied damit erstmals unter 20 Prozent. Nach Angaben der Statistiker sind 71 Prozent des Verdienstunterschiedes zwischen Männern und Frauen strukturbedingt. Frauen würden häufiger in Branchen und Berufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird und sie seltener Führungspositionen erreichen könnten. Außerdem würden sie häufiger in Teilzeit und in Minijobs arbeiten. Die verbleibenden 29 Prozent der Lohnlücke haben den Angaben zufolge damit zu tun, dass weibliche Beschäftigte für eine vergleichbare Tätigkeit und bei einer vergleichbaren Qualifikation einen geringeren Stundenlohn erhalten als ihre männlichen Kollegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 14:00 Uhr