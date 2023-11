Frauen verdienen in den EU-Mitgliedsstaaten 13 Prozent weniger als Männer

Brüssel: In den EU-Mitgliedsstaaten verdienen Frauen im Durchschnitt 13 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Das geht aus Berechnungen der Europäischen Kommission hervor. Demnach erhält eine Frau im Durchschnitt für einen Euro, den ein Mann verdient, nur 87 Cent. Um diesen Einkommensunterschied ins Bewusstsein zu rücken, gilt der Tag heute als "Equal Pay Day". Das Datum entspricht dem Tag, von dem an Frauen rechnerisch gesehen zusätzlich arbeiten müssen, um auf das gleiche Lohnniveau wie Männer zu kommen. Die 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten im April im EU-Ministerrat eine Richtlinie zur Schließung des Gender Pay Gaps verabschiedet. Mehrere Staaten müssen diese aber noch in nationales Recht umsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 08:00 Uhr