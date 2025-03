Frauen verdienen in Bayern im Schnitt deutlich weniger als Männer

München: Frauen verdienen in Bayern weiterhin deutlich schlechter als Männer. Im Schnitt sind es laut Landesamt für Statistik fünf Euro weniger pro Stunde. Mit einem durchschnittlichen Brutto-Stundenlohn von 22,94 Euro lagen Frauen vergangenes Jahr deutlich unter den 27,88 Euro der Männer. Im bundesweiten Vergleich ist der sogenannte Gender Pay Gap in Bayern mit 18 Prozent einer der höchsten. Nur in Baden-Württemberg und Hessen ist die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern etwas höher.

