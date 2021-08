Frauen-Union fordert Verbot von Prostitution

Biden droht IS nach Anschlag in Afghanistan

Washington: Nach den Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul hat US-Präsident Biden mit Vergeltung gedroht. Biden sagte bei einer Ansprache im Weißen Haus wörtlich: "Wir werden Euch jagen und Euch dafür bezahlen lassen." Bei dem Attentat sind 13 US-Soldaten ums Leben gekommen und fast 80 afghanische Bürger. Die Terrormiliz IS reklamiert die Tat für sich. Der amerikanische Präsident kündigte an, die Evakuierungsflüge aus Afghanistan trotz der Bedrohungslage vorerst fortzusetzen. Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsmission dagegen inzwischen beendet. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer flog nach Taschkent, dem Drehkreuz für den Afghanistan-Einsatz, um die letzten zurückkehrenden Soldaten in Empfang zu nehmen. Die Operation in Kabul sei hochgefährlich gewesen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. Die Bundeswehr habe unter schwersten Bedingungen vor Ort so viele Menschen wie möglich in Sicherheit gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 09:00 Uhr