Frauen sind laut Studie in Führungspositionen weiter unterrepräsentiert

Nürnberg: Frauen sind in der obersten Führungsebene von Unternehmen weiter unterrepräsentiert. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor. Demnach liegt der Frauen-Anteil in oberen Führungspositionen bei 28 Prozent und hat sich seit 2004 damit nur um drei Prozentpunkte erhöht. Zum Vergleich: Auf alle Beschäftigten bezogen liegt der Anteil von Frauen demnach bei 44 Prozent. In der zweiten Führungsebene nähert sich der Wert mit 41 Prozent zwar an, doch auch dort sind Frauen nicht genauso häufig vertreten wie Männer. Laut dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Ostdeutschland auf beiden Führungsebenen höher als im Westen.

