Frauen sind in Spitzenjobs der Wirtschaft weiter unterrepräsentiert

11.01.2022 14:00 Uhr

Nürnberg: Frauen sind in den Chefetagen deutscher Unternehmen immer noch unterrepräsentiert. Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg hervor. Demnach waren 2020 nur 27 Prozent der Positionen in der ersten Führungsebene mit Frauen besetzt. Gegenüber dem Vorjahr war das ein Anstieg um lediglich einen Prozentpunkt. Besser repräsentiert sind Frauen der Studie zufolge in der zweiten Führungsebene mit rund 40 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2022 14:00 Uhr