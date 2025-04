Frauen-Fußball-EM komplett live im Ersten und beim ZDF

ARD und ZDF übertragen alle 31 Spiele der Frauen-Fußball-EM im Sommer live - vom Eröffnungsspieltag am 2. Juli mit dem Duell Island gegen Finnland bis zum Finale am 27. Juli. Die EM findet in der Schweiz statt. Das deutsche Team spielt in der Gruppenphase gegen Polen, Dänemark und Schweden. Als große Favoriten gelten die Mannschaften aus Spanien und England. Aber auch Frankreich und Deutschland haben Titelambitionen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.04.2025 15:00 Uhr