Frauen fordern mehr Mitsprache bei Neuaufstellung der CDU

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Beschluss der CDU-Spitze, den kompletten Vorstand zur Wahl zu stellen, diskutiert die Partei nun über das geeignete Verfahren dazu. Generalsekretär Ziemiak sagte am Abend in der ARD, viele wünschten sich mehr Mitgliederbeteiligung als bisher. Darüber müsse jetzt die Kreis-Vorsitzenden-Konferenz entscheiden. Er selbst sei kein großer Freund von Mitgliederbefragungen, er halte den Bundesparteitag für das geeignete Instrument. Er wolle sie aber nicht ausschließen. Unterdessen fordern die Frauen in der CDU mehr Mitsprache bei der Besetzung des Vorstands. Die Vorsitzende der Frauen-Union, Widmann-Mauz, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Neuausrichtung könne nur mit den Frauen in der Partei gelingen. Rund 155.000 der 400.000 Partei-Mitglieder sind weiblich, bisher sind aber ausschließlich Männer für die Nachfolge von Armin Laschet als Partei-Chef im Gespräch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 07:00 Uhr