Frauen fordern mehr Mitsprache bei Neuaufstellung der CDU

Nachrichtenarchiv - 12.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Während SPD, Grüne und FDP ihre Sondierungen fortsetzen, geht bei der CDU die Diskussion über eine Neuaufstellung der Partei weiter. Parteivize Strobl forderte in den "Stuttgarter Nachrichten" neben neuen Köpfen auch ein neues Grundsatzprogramm. Die Wähler hätten zuletzt nicht mehr gewusst, wofür die CDU stehe. Bundesvorstandsmitglied Mohring verglich die CDU in der "Bild" mit einem Hühnerhaufen. Unterdessen wollen die Frauen in der Partei stärker beteiligt werden. Die Vorsitzende der Frauen-Union Widmann-Mauz sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Neuaufstellung der CDU könne inhaltlich, personell und strukturell nur mit den Frauen in der Partei gelingen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2021 06:00 Uhr