Frauen des VfL Wolfsburg verlieren Championsleague-Finale gegen Barcelona

Meldungsarchiv - 03.06.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport: Die Fußball-Frauen vom VfL Wolfsburg haben das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona verloren. Am Ende stand es in Eindhoven 3:2 für die Spanierinnen, die zur Pause noch mit 0:2 zurücklagen. Um 20 Uhr beginnt im ausverkauften Berliner Olympiastadion das Endspiel um den DFB-Pokal. Titelverteidiger RB Leipzig trifft auf Eintracht Frankfurt. Und in der Formel-1-Qualifikation für den Großen Preis von Spanien hat sich Weltmeister Max Verstappen im Red Bull die Pole Position für das morgige Rennen gesichert. Nico Hülkenberg im Haas startet von Position acht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 18:15 Uhr