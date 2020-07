Frauen des VfL Wolfsburg feiern siebten DFB-Pokalsieg nach Elfmeterkrimi gegen Essen

Scheuer will Bundesrats-Vorschläge für Motorrad-Fahrverbote nicht umsetzen

München: In verschiedenen großen Städten haben heute Motorradfahrer gegen drohende Fahrverbote demonstriert. In München waren es nach neuesten Zahlen 10.000, in Stuttgart 8.000 Teilnehmer. Auch in Schweinfurt und Friedrichshafen am Bodensee kamen rund 5.000 Biker zu einem Korso zusammen. Ihr Protest richtet sich gegen eine Bundesrats-Initiative, die von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ausging. Die Länderkammer hat im Mai von der Bundesregierung verlangt, sich für leisere Motorräder einzusetzen. Notfalls sollen auch großflächige Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen verhängt werden können. Derzeit ist dies nur auf lokaler Ebene möglich. Bundesverkehrsminister Scheuer hat heute bekräftigt, dass er keine Verschärfungen und Verbote für Motorräder plant. Scheuer wörtlich: "Ich werde die Beschlüsse des Bundesrates nicht umsetzen."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 21:00 Uhr