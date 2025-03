Frauen des FC Bayern unterliegen Lyon in Champions League

Niederlage in der Fußball Champions League: Der Einzug ins Halbfinale ist für das Frauenteam des FC Bayern in weite Ferne gerückt. Die Münchnerinnen verloren ihr Viertelfinal-Hinspiel gegen Olympique Lyon mit 0:2. Das Rückspiel steigt morgen in einer Woche in Frankreich.

