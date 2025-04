Frauen des FC Bayern feiern erneut Deutsche Meisterschaft

München: Die Frauen des FC Bayern München feiern zum drittten Mal hintereinander die Deutsche Fußball-Meisterschaft. Sie haben am Nachmittag den SC Freiburg mit 3:1 besiegt und können damit auch in den noch ausstehenden zwei Spieltagen nicht mehr von der Spitze der Tabelle verdrängt werden. Am Donnerstag könnten sie sogar das Double perfekt machen. Im Finale des DFB-Pokals spielen die Bayern dann gegen Bremen.

