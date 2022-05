Frauen bekommen immer später erstes Kind

CDU-Chef Merz ist auf dem Weg nach Kiew

Kiew: CDU-Chef Merz ist in der Ukraine eingetroffen. Auf Twitter teilte Merz mit, er sei mit dem Zug in das Land gereist. Die Lage sei sicher, und die örtlichen Behörden seien sehr kooperativ gewesen. Merz will in Kiew Vertreter des ukrainischen Parlaments treffen. Am Abend ist nach Angaben aus seinem Umfeld ein Gespräch mit Bürgermeister Vitali Klitschko geplant. Aus den Reihen der SPD gibt es heftige Kritik an der Reise des deutschen Oppositionsführers. Bundeskanzler Scholz hatte allerdings gestern in einem Interview erklärt, er sei von Merz über seine Pläne informiert worden und billige die Reise. Der Kanzler selbst will nach eigenen Angaben derzeit nicht in die Ukraine reisen, weil das Land Bundespräsident Steinmeier ausgeladen habe.

