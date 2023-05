Frau wurde tot in Isar gefunden

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesregierung startet neuen Anlauf für Reform des Medizinstudiums

Berlin: Die Bundesregierung startet einen neuen Anlauf, um das Medizinstudium zu reformieren. Das Bundesgesundheitsministerium hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf an die Bundesländer geschickt. Das berichtet die "Ärzte Zeitung". Demnach soll es mehr Praxisbezug geben. So sollen künftige Ärzte im Praktischen Jahr mindestens ein Quartal lang verpflichtend in einer Praxis arbeiten. Damit will die Regierung auf den drohenden Hausärztemangel reagieren. In Kraft treten soll die Reform im Herbst 2027. Auf die Grundzüge hatten sich Bund und Länder bereits 2017 geeinigt - mit dem "Masterplan Medizinstudium". So sollen auch die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Studienplatzbewerber wichtiger werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2023 12:00 Uhr