Frau stirbt nach Hochwasser-Rettungseinsatz in Saarbrücken

Saarbrücken: Das Hochwasser im Saarland hat ein Todesopfer gefordert. Bei einem Rettungseinsatz war in Saarbrücken eine 67-jährige Frau verletzt worden. Wie die Stadt mitteilte, starb sie heute Abend an den Folgen. Mit Sorge blicken die Einsatzkräfte unterdessen auf die Ankündigung der Meteorologen, es seien weitere Gewitter mit Starkregen zu erwarten. Sowohl im Saarland als auch in den betroffenen Gebieten von Rheinland-Pfalz hatte sich die Lage tagsüber entspannt, die Pegel sanken. An einzelnen Schwerpunkten liefen aber weiterhin Einsätze.

