Frau in Höllentalklamm tot geborgen

Grainau: Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze ist am Morgen eine Frau tot geborgen worden. Wie die Polizei in Rosenheim berichtet, fanden Rettungskräfte die Vermisste im Wasser. Die Suche nach einem weiteren Vermissten läuft noch. Beide hatten nach Auskunft eines Polizeisprechers auf einer Holzbrücke über dem wild tosenden Hammersbach in der Klamm gestanden. Acht Menschen hatte die Bergwacht gestern in Sicherheit bringen können. Sechs von ihnen wurden aus der Schlucht gerettet, wo sie vom Wasser eingeschlossen waren. Zwei Wanderer wurden weiter oben aus der Klamm in Sicherheit gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 11:00 Uhr