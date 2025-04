Frau in Aichach wird von eigenem Auto überrollt

Aichach: Eine Seniorin ist in Schwaben von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Die 85jährige stellte ihren Wagen gestern Abend in der Garage ab, sicherte ihn aber Polizeiangaben zufolge nicht ausreichend. Das Auto rollte daraufhin die abschüssige Hofeinfahrt hinab und erfasste die Frau. Sie starb noch am Unfallort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 10:00 Uhr