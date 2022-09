Fratzscher spricht sich für Gaspreisbremse aus

Scheinreferenden in der Ukraine gehen zu Ende

Kiew: In der Ukraine gehen heute die Scheinreferenden in den russisch besetzten Gebieten zu Ende. Am letzten Tag der Abstimmungen können die Bewohner der Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja auch in Wahllokalen wählen. In den vergangenen Tagen waren pro-russische Behördenvertreter von Tür zu Tür gegangen, um Stimmen einzusammeln. Die Ukraine und westliche Staaten wie die USA, Frankreich, Deutschland und Großbritannien sehen die Abstimmungen als illegal an und haben angekündigt, die Ergebnisse nicht anzuerkennen. Berichten zufolge könnte Putin die Bezirke noch diese Woche als russisches Staatsgebiet deklarieren. Die Ukraine will die Gebiete zurückerobern, die nach internationalem Recht zu ihrem Staatsgebiet gehören.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2022 11:00 Uhr