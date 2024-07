Franzosen wählen neue Nationalversammlung

Paris: In Frankreich wird heute mit Spannung auf die zweite Runde der Parlamentswahl geschaut. Es wird erwartet, dass der Rassemblement National stärkste Kraft in der Nationalversammlung wird, jetzt geht es noch um die Frage, ob die Rechtspopulisten zusammen mit ihren Verbündeten die absolute Mehrheit erreichen. Um eine Machtübernahme der extrem Rechten zu verhindern, hatten sich mehr als 200 Kandidaten aus dem Links- und dem Mitte-Lager von Präsident Macron aus taktischen Gründen zurückgezogen, um aussichtsreicheren Kandidaten Platz zu machen. Von den 577 Abgeordnetenmandaten wurden im ersten Wahlgang erst 76 vergeben, die meisten an den RN um Marine Le Pen.

