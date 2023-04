Kurzmeldung ein/ausklappen Franzosen protestieren landesweit gegen Rentenreform

Paris: In mehreren Städten Frankreich ist es zu gewalttätigen Protesten gekommen, nachdem der Verfassungsrat grünes Licht für die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron gegeben hat. In Paris brannten am Abend unter anderem Autos und Mülleimer. In Rennes wurde die Tür einer Polizeistation in Brand gesteckt. In Nizza zogen Demonstranten über die Uferstraße. Einige von ihnen sprachen nach der Entscheidung von einer "Kriegserklärung". Das Renteneintrittsalter in Frankreich kann nun schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2023 03:00 Uhr