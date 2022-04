Franzosen haben die Wahl zwischen Macron und Le Pen

Bahn-Mitarbeiter befürchten Überlastungen wegen Neun-Euro-Ticket

Bahn-Mitarbeitende befürchten wegen des Neun-Euro-Tickets überlastete Züge. Vor allem in den Ferienregionen sei in Nahverkehrszügen mit einem großen Andrang zu rechnen, sagte der Vizevorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Damde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er fordert mehr Personal und Sicherheitskräfte an Bahnhöfen und in Zügen.

