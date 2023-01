Kurzmeldung ein/ausklappen Franzosen demonstrieren gegen geplante Rentenreform

Paris: Mit landesweiten Streiks und Demonstrationen protestieren die Gewerkschaften in Frankreich heute gegen die von Präsident Macron geplante Rentenreform. Die meisten Züge werden nach Angaben der staatlichen Eisenbahngesellschaft nicht fahren, viele Flüge wurden abgesagt. Beschäftigte in Stromversorgungsunternehmen wollen ebenso die Arbeit niederlegen wie Vorschul- und Grundschullehrkräfte. Mehr als 200 Kundgebungen sind in ganz Frankreich angekündigt, an der zentralen in Paris wollen alle Gewerkschaften teilnehmen. Dort haben Banken und Geschäfte ihre Schaufenster aus Angst vor Ausschreitungen verbarrikadiert. Macrons Regierung will die Reform am Montag offiziell vorlegen. Zentraler Punkt ist die Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Zudem soll der Anspruch auf eine volle Rente an eine Lebensarbeitszeit von mindestens 43 Jahren gekoppelt werden.

