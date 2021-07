Französisches Parlament verabschiedet Gesetz über verschärfte Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 26.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich hat das Parlament das Gesetz für eine Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen und Feuerwehrkräfte verabschiedet. Vor der Nationalversammlung hatte bereits der Senat das Gesetz gebilligt. Zehntausende Menschen waren dagegen auf die Straße gegangen. Die Regierung will damit den Anstieg der Corona-Infektionen durch die hoch ansteckende Delta-Variante eindämmen. Mit der Ausweitung des Gesundheitspasses, der Aufschluss über eine Impfung gibt, soll ab August erstmals eine Corona-Testpflicht für nicht Immunisierte in Gaststätten und Fernzügen greifen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.07.2021 03:00 Uhr