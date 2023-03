Französischer WM-Rekord-Torschützer Just Fontaine stirbt mit 89 Jahren

Kurzmeldung ein/ausklappen Münchner Stadtrat beschließt Bettensteuer

München: Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit die Einführung einer Bettensteuer beschlossen. Die Stadt erhofft sich davon Einnahmen in Höhe von 60 Millionen Euro pro Jahr. Ob die Steuer tatsächlich eingeführt werden kann, ist aber offen, denn die bayerische Staatsregierung will sie verhindern. Sie befürchtet negative Folgen für den Tourismus. Bereits morgen will der Landtag Betten- oder Übernachtungssteuern für ganz Bayern grundsätzlich verbieten. Geplant ist eine entsprechende Änderung des Kommunalabgabengesetzes. Sollte die Bettensteuer verboten werden, will die Stadt dagegen klagen. Sie sieht in einem Verbot einen unzulässigen Eingriff in die Finanzhoheit der Kommunen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 15:00 Uhr