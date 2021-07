Französischer Staat kauft Manuskript von de Sades "Die 120 Tage von Sodom"

Unwetter sorgen für Überschwemmungen in Teilen Frankens

Ansbach: Nach heftigen Unwettern mit Starkregen in Franken kämpfen Rettungskräfte gegen enorme Schlamm- und Wassermassen. Zahlreiche Bäche und Flüsse traten über die Ufer, Straßen verwandelten sich in reißende Bäche. Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Ein Sprecher sagte, Orte waren nach heftigen Regenfällen in der Nacht und am Vormittag zum Teil von der Außenwelt abgeschnitten. Aufgrund der anhaltenden Regenfälle habe sich die Lage am Nachmittag weiter verschärft. Der Schulunterricht endete im ganzen Landkreis vorzeitig. Die integrierte Leitstelle in Schweinfurt meldete im Landkreis Haßberge zwei Erdrutsche auf Landstraßen. Hochwasserwarnungen galten vor allem in den Gebieten um Ansbach, Neustadt an der Aisch sowie in den Landkreisen Forchheim, Bamberg und Coburg. Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes Bayern steigen die Pegelstände in der Gegend rasant. Die Zenn westlich von Nürnberg schwoll binnen weniger Stunden um rund 2,50 Meter auf ein Allzeit-Pegelhoch an. Auch Sulzach und Altmühl verzeichneten teils meterhohe Anstiege.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.07.2021 18:15 Uhr