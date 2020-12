Französischer Schauspieler Robert Hossein ist tot

Nachrichtenarchiv - 31.12.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Der französische Schauspieler und Regisseur Robert Hossein ist tot. Wie seine Ehefrau mitteilte, starb er am Morgen einen Tag nach seinem 93. Geburtstag. Nach ersten Erfolgen als Theater-Regisseur gelang ihm in den 1960er-Jahren der internationale Durchbruch als Darsteller in der "Angélique"-Filmreihe. Insgesamt spielte Hossein in mehr als 100 Filmen und Theaterstücken mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2020 15:00 Uhr