Französischer Schauspieler Jean-Paul Belmondo ist tot

Zverev steht im Viertelfinale der US Open

Zum Tennis: Alexander Zverev ist ins Viertelfinale der US Open eingezogen. Der Olympiasieger setzte sich in New York beim letzten Grand Slam-Turnier des Jahres in drei Sätzen gegen den Südtiroler Jannik Sinner durch. Zverev hat damit 15 Turnierspiele in Folge gewonnen. In der Runde der letzten Acht trifft er nun auf den Amerikaner Reilly Opelka oder Lloyd Harris aus Südafrika. Um den Einzug ins Viertelfinale kämpft heute Abend auch der Kölner Oscar Otte noch. Er tritt gegen Matteo Berrettini aus Italien an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.09.2021 21:15 Uhr