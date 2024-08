Französischer Schauspieler Alain Delon stirbt mit 88 Jahren

Paris: Der Schauspieler Alain Delon ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Douchy im Kreis der Familie, wie seine drei Kinder mitteilten. Der Schauspieler war nach mehreren Schlaganfällen schwer krank. In mehr als einem halben Jahrhundert hat Delon über 80 Filme gedreht, darunter "Der Swimmingpool" mit Romy Schneider, "Borsalino" mit Jean-Paul Belmondo und "Der Leopard" von Luchino Visconti.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 17:00 Uhr