Französischer Polizist bleibt nach tödlichem Schuss auf Jugendlichen in U-Haft

Gesundheitsminister kommen bei Klinikreform nicht zusammen

Friedrichshafen: Im Streit um die Reform des Krankenhaussystems sind sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern weiter nicht einig. Nach einer zweitägigen Konferenz am Bodensee sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach, man habe sich bei sechs großen Problemen nicht aufeinander zubewegen können. Einer der Punkte sei die Forderung des Bundes, dass die Qualität der Kliniken transparenter gemacht werden müsse. Lauterbach warnte davor, die Reform scheitern zu lassen, dann würden viele Kliniken in die Insolvenz gehen. Der Minister will das Kliniksystem grundlegend umbauen und plant, dass nicht mehr alle Kliniken alle medizinischen Leistungen anbieten. Stattdessen werden die Häuser je nach Spezialisierung in drei Standards eingeteilt. Damit soll der wirtschaftliche Druck verringert werden. Am Montag wird bei einem Treffen mit den Bundestagsfraktionen weiter beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2023 13:00 Uhr