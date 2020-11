Französischer Ex-Präsident Sarkozy steht vor Gericht

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich steht Ex-Präsident Sarkozy von heute an vor Gericht. Ihm und seinem Anwalt werden Bestechung und illegale Einflussnahme auf die Justiz vorgeworfen - ihnen drohen jeweils eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren sowie eine Geldbuße in Millionenhöhe. Sarkozy soll nach seiner Präsidentschaft versucht haben, vom damaligen Generalanwalt beim höchsten Gericht des Landes geheime Informationen zu Ermittlungen in einem anderen Verfahren zu bekommen. Im Gegenzug soll er ihm versprochen haben, ihn bei der Bewerbung um einen Posten in Monaco zu unterstützen. Der Ex-Präsident weist die Vorwürfe zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.11.2020 13:15 Uhr