Französischer Bahnverkehr zum Teil wiederhergestellt

Paris: Nach der Sabotage an drei wichtigen Bahnlinien in Frankreich läuft der Verkehr langsam wieder an. Frankreichs Verkehrsminister Vergriete rechnet zu Beginn der neuen Woche wieder mit einem normalen Betrieb der Schnellzüge. Hinweise auf die Saboteure gibt es nach wie vor nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 15:30 Uhr