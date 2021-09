Französische Streitkräfte töten Anführer von IS-Ableger

Paris: Französischen Streitkräften ist offenbar ein bedeutender Schlag gegen die Terrororganisation Islamischer Staat gelungen. Wie Präsident Macron per Twitter-Nachricht mitteilte, wurde der Anführer des IS in der Sahelzone, so wörtlich, "neutralisiert". In der Militärsprache bedeutet das, dass der Gegner kampfunfähig gemacht oder getötet wurde. Dies sei ein weiterer großer Erfolg im Kampf gegen terroristische Gruppen in der Sahelzone, schrieb Macron weiter. Der IS-Ableger wird vor allem für Anschläge im Gebiet zwischen dem Niger, Burkina Faso und Mali verantwortlich gemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2021 07:00 Uhr