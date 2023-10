Französische Sehenswürdigkeiten werden nach Terrordrohungen geräumt

Paris: In Frankreich sind zwei beliebte Sehenswürdigkeiten nach Terrordrohungen geräumt worden. Nach dem Louvre in Paris schloss auch das Schloss von Versailles seine Säle. Sowohl das Gebäude als auch der Schlosspark wurden nach Informationen eines französischen Fernsehsenders evakuiert. Zuvor hatten bereits etwa 15.000 Menschen den Louvre verlassen müssen. Auf Videos in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie bei einigen von ihnen Panik ausbricht. In Frankreich herrscht nach der tödlichen Messerattacke auf einen Lehrer höchste Terror-Alarmstufe. Ob es eine tatsächliche Bedrohung für die Touristenmagnete gab, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 17:45 Uhr